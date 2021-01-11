Певица Тейлор Свифт в пятый раз побила рекорд продаж альбома в США, сообщает издание Billboard со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

Новый альбом Тейлор Свифт Folklore был продан тиражом в 1 млн 276 тыс. копий с 24 июля по 31 декабря 2020 года.

Ранее четыре альбома Тейлор Свифт были проданы тиражом более миллиона копий — Lover, Reputation, 1989 и Fearless.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Старые песни о главном: как Тейлор Свифт может изменить индустрию

— Тейлор Свифт обвинила Трампа в «разжигании огня расизма»

— Тейлор Свифт выпустит написанный во время карантина альбом