Певица Тейлор Свифт в пятый раз побила рекорд продаж альбома в США, сообщает издание Billboard со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.
Новый альбом Тейлор Свифт Folklore был продан тиражом в 1 млн 276 тыс. копий с 24 июля по 31 декабря 2020 года.
Ранее четыре альбома Тейлор Свифт были проданы тиражом более миллиона копий — Lover, Reputation, 1989 и Fearless.
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