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Новости культуры

Добронравов и Пахмутова выписались из больницы после перенесенного коронавируса

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Поэт-песенник Николай Добронравов и его супруга, композитор Александра Пахмутова, выписались из больницы после перенесенного коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на друга пары.

Собеседник агентства также добавил, что у супругов «все хорошо».

В конце декабря 91-летнюю Пахмутову и 92-летнего Добронравова госпитализировали с коронавирусом.

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