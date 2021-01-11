Дочь Заворотнюк ответила на просьбу показать фото больной матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна резко отреагировала на просьбу одного из подписчиков своего Instagram показать фото больной матери.

Она отметила, что не понимает, почему людям интересно чужое горе. «Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников, может, это поможет, хоть бы немного, вашему духовному развитию», — ответила Анна.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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