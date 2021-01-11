Госпитализированный с коронавирусом Лановой остается в больнице

Госпитализированный с коронавирусом актер Василий Лановой пока остается в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По словам Крока, 86-летний Лановой останется в больнице вместе с супругой Ириной Купченко до конца недели. «Состояние здоровья у него терпимое», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что у Ланового обнаружено пятипроцентное поражение легких.

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