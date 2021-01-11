Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова заболела коронавирусом

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова заболела коронавирусом, сообщает «Пятый канал».

Мельникова заверила журналистов, что чувствует себя удовлетворительно. «Про здоровье говорить неприлично. Но я очень тронута вниманием, спасибо большое, все хорошо!» — сказала она.

Известно, что также заразилась дочь 51-летней актрисы — 18-летняя Мария. Обе лечатся на самоизоляции.

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