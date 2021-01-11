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Новости культуры

Сергей Зверев намерен стать депутатом Госдумы

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Стилист Сергей Зверев заявил, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы», — сказал Зверев.

Зверев считает, что жители Бурятии его поддерживают.

По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская.

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