Американские кинокритики выбрали лучшие сериалы и фильмы 2020 года

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association опубликовала список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Абсолютным победителем в большинстве номинаций стал сериал про супергероев «Пацаны». Также среди сериалов эксперты выделили «Викингов», «Коня БоДжека», «Мандалорца» и «Страну Лавкрафта».

Лучшим научно-фантастическим фильмом стал «Зависнуть в Палм-Спрингс», лучшей супергеройской картиной — «Бессмертная гвардия», а звание лучшего хоррора получил «Человек-невидимка».

В категории анимационных фильмов победу одержала «Душа» студии Pixar.

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