В Москве простились с Валерием Хлевинским

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год
Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972) Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972)
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год
Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973) Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973)
Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год
Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год
Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год
Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год
Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год
Валерий Хлевинский, 2015 год Валерий Хлевинский, 2015 год

В Москве простились с Валерием Хлевинским

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Прощание с народным артистом России Валерием Хлевинским прошло в Московском художественном театре имени Чехова, сообщил телеканал «Звезда».

Родные, коллеги и поклонники проводили Хлевинского в последний путь овациями. Проститься с ним пришли худрук — директор МХТ Сергей Женовач, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, народные артисты России Сергей Гармаш и Михаил Пореченков. «Уходят мастера, уходит целое поколение, люди другой эпохи, у которых можно было учиться. Тяжело и жалко, ведь уходят настоящие учителя», — высказался на гражданской панихиде Пореченков.

Валерий Хлевинский скончался 7 января на 78-м году жизни. Известность ему принесли роли в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Скончался артист Валерий Хлевинский

Коллега Хлевинского по «Большой перемене» отреагировала на его смерть

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.