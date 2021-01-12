Скончался вокалист панк-группы Senseless Things

Вокалист панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс скончался на 51-м году жизни, написал на своей странице в Facebook гитарист коллектива Бен Хардинг.

Кедса нашли в его собственном доме 11 января. Причина смерти пока неизвестна. «Не секрет, что он боролся с наркотической зависимостью и долго вел довольно хаотический образ жизни, что годами подрывало его здоровье», — уточнил он. Бен Хардинг добавил, что образ жизни Марка Кедса мешал его работе в Senseless Things и других проектах, однако коллеги предпочитают вспоминать о нем как о друге, брате и талантливом человеке.

Группа Senseless Things была основана в 1986 году в Лондоне и просуществовала до 1995 года. Также Марк Кедс был членом групп Deadcuts, Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine.