Лайма Вайкуле поздравила Раймонда Паулса с юбилеем

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Новости культуры

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Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле на творческом вечере в честь 80-летнея Паулса в Москве, 2016 год Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле на творческом вечере в честь 80-летнея Паулса в Москве, 2016 год
Композитор Раймонд Паулс и Дед Мороз, 1986 год Композитор Раймонд Паулс и Дед Мороз, 1986 год
Поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс во время творческого вечера Паулса в театре Эстрады, 1982 год Поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс во время творческого вечера Паулса в театре Эстрады, 1982 год
Композитор Раймонд Паулс во время игры на аккордеоне, 1985 год Композитор Раймонд Паулс во время игры на аккордеоне, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева, 1986 год Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева, 1986 год
Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс около здания комитета, 1989 год Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс около здания комитета, 1989 год
Композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачева и продюсер Игорь Крутой на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна&raquo;, 2009 год Композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачева и продюсер Игорь Крутой на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна&raquo;, 2009 год
Композитор Раймонд Паулс с женой Светланой на прогулке в пригороде Риги, 1985 год Композитор Раймонд Паулс с женой Светланой на прогулке в пригороде Риги, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс во время работы Съезда народных депутатов СССР, 1989 год Композитор Раймонд Паулс во время работы Съезда народных депутатов СССР, 1989 год
Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс с участниками детского хора &laquo;Кукушечка&raquo;, 1989 год Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс с участниками детского хора &laquo;Кукушечка&raquo;, 1989 год
Композитор Раймонд Паулс во время репетиции с джазовым коллективом &laquo;Диапазон&raquo;, 1984 год Композитор Раймонд Паулс во время репетиции с джазовым коллективом &laquo;Диапазон&raquo;, 1984 год
Композитор и депутат Верховного Совета Латвийской ССР Раймонд Паулс во время встречи с избирателями, 1985 год Композитор и депутат Верховного Совета Латвийской ССР Раймонд Паулс во время встречи с избирателями, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс, 1981 год Композитор Раймонд Паулс, 1981 год
Композитор Раймонд Паулс и актриса Вероника Плотникова в сцене из музыкального спектакля &laquo;Соло для актрисы с оркестром&raquo;, 2003 год Композитор Раймонд Паулс и актриса Вероника Плотникова в сцене из музыкального спектакля &laquo;Соло для актрисы с оркестром&raquo;, 2003 год

Лайма Вайкуле поздравила Раймонда Паулса с юбилеем

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Певица Лайма Вайкуле поздравила с юбилеем латвийского композитора Раймонда Паулса.

Поздравительное видео, записанное в зимнем лесу рядом со снеговиком, артистка опубликовала у себя в Instagram. «С юбилеем, Маэстро! Раймонд, я вас люблю, будьте здоровы», — обратилась к Паулсу она.

12 января латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Вместе с поэтом Ильей Резником он создал для Лаймы Вайкуле многие ее хиты — «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я вышла на Пикадилли», «Я за тебя молюсь».

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