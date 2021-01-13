Netflix в 2021 году будет представлять премьеры каждую неделю

Стриминговый сервис Netflix в 2021 году планирует выпускать по одному новому фильму в неделю, сообщает CNN.

В частности, подписчикам сервиса будут доступны новые фильмы Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и Адама Маккея.

Всего в 2021 году планируется представить 70 премьер с участием знаменитых артистов — Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Райана Рейнольдса, Тимоти Шаламе, Дуэйна Джонсона и др.

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