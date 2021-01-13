Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

Янковский рассказал о съемках в откровенной сцене с Асмус

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актер Иван Янковский в беседе с Федором Бондарчуком в передаче «Кино в деталях» рассказал о съемках в откровенной сцене с Кристиной Асмус в фильме Клима Шипенко «Текст».

Янковский уверен, что они с Асмус сделали свою работу достоверно и хорошо. «Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно «развели» всех. Человек должен понимать, что это кино», — цитирует актера ФАН.

Премьера «Текста» состоялась в 2019 году. После выхода картины Кристина Асмус подверглась интернет-травле за «неприличные» эпизоды, также хейтеры атаковали ее на тот момент супруга Гарика Харламова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Опубликован первый трейлер сериала «Текст»

Продюсер Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус

Харламов в роли «Холостяка» высмеял Асмус

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.