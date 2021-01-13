Сальма Хайек убеждает Оуэна Уилсона в иллюзорности мира в трейлере «Блаженства»

В сети опубликован трейлер фантастической драмы «Блаженство» Майка Кэхилла с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек.

По сюжету, после развода герой Уилсона знакомится с героиней Хайек, которая убеждает его в иллюзорности мира. Ей противостоит взрослая дочь героя Эмили, пытающаяся вернуть отца в реальность.

«Блаженство» выйдет 5 февраля на интернет-платформе Amazon Prime Video.

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