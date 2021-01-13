В «Современнике» рассказали о состоянии госпитализированной Ахеджаковой

В театре «Современник» рассказали о состоянии здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, ранее госпитализированной с коронавирусом.

Как сообщил директор театра «Современник» Игорь Попов, состояние артистки оценивается как стабильное. «Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате», — цитирует Попова РИА «Новости».

О госпитализации 82-летней Лии Ахеджаковой стало известно 9 января.

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