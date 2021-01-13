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Новости культуры

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Денис Карасев в сериале &laquo;Вызов-1&raquo; (2005) Денис Карасев в сериале &laquo;Вызов-1&raquo; (2005)
Елена Яковлева и Денис Карасев в фильме &laquo;Русская рулетка&raquo; (1990) Елена Яковлева и Денис Карасев в фильме &laquo;Русская рулетка&raquo; (1990)
Кадр из фильма &laquo;Шамара&raquo; (1994) Кадр из фильма &laquo;Шамара&raquo; (1994)
Денис Карасев на съемочной площадке фильма &laquo;Властимир&raquo;, 2007 год Денис Карасев на съемочной площадке фильма &laquo;Властимир&raquo;, 2007 год
Денис Карасев в картине &laquo;Мигранты&raquo; (1991) Денис Карасев в картине &laquo;Мигранты&raquo; (1991)
Денис Карасев в сериале &laquo;Две судьбы-2. Голубая кровь&raquo; (2005) Денис Карасев в сериале &laquo;Две судьбы-2. Голубая кровь&raquo; (2005)
Денис Карасев в сериале &laquo;Дальнобойщики&raquo; (2000-2001) Денис Карасев в сериале &laquo;Дальнобойщики&raquo; (2000-2001)
Кадр из фильма &laquo;Немой свидетель&raquo; (1994) Кадр из фильма &laquo;Немой свидетель&raquo; (1994)
Денис Карасев в фильме &laquo;Московская любовь&raquo; (1991) Денис Карасев в фильме &laquo;Московская любовь&raquo; (1991)
Денис Карасев в сериале &laquo;Зеленый фургон. Совсем другая история&raquo; (2019) Денис Карасев в сериале &laquo;Зеленый фургон. Совсем другая история&raquo; (2019)
Денис Карасев (1963 &mdash; 2021) Денис Карасев (1963 &mdash; 2021)

Кеосаян рассказал о нераскрытом потенциале покойного актера Дениса Карасева

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Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян в беседе с Nation News прокомментировал смерть актера Дениса Карасева, сыгравшего в фильмах «Сволочи», «Адмирал», «Притяжение» и др.

Кеосаян посетовал, что Карасев не смог раскрыть свой актерский потенциал. «Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал. У него был очень широкий актерский диапазон», — поделился режиссер.

Денис Карасев играл в фильме Тиграна Кеосаяна «Катька и Шиз».

57-летнему Карасеву стало плохо в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

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