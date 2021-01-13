Кеосаян рассказал о нераскрытом потенциале покойного актера Дениса Карасева

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян в беседе с Nation News прокомментировал смерть актера Дениса Карасева, сыгравшего в фильмах «Сволочи», «Адмирал», «Притяжение» и др.

Кеосаян посетовал, что Карасев не смог раскрыть свой актерский потенциал. «Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал. У него был очень широкий актерский диапазон», — поделился режиссер.

Денис Карасев играл в фильме Тиграна Кеосаяна «Катька и Шиз».

57-летнему Карасеву стало плохо в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

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