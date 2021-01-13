СМИ: Шепелев продаcт долю сына в квартире Фриске

Телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев продаст в квартире покойной артистки долю их сына Платона, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Шепелев хочет продать треть квартиры площадью 90 кв. метров, унаследованную их с Жанной общим сыном Платоном. Предположительно, эта сделка может обойтись покупателю в 15 млн руб.

Еще двумя третями жилья владеют родители Жанны Фриске, которые якобы направили иск в Хамовнический суд и просят запретить отчуждение.

В квартире Жанна Фриске жила, здесь хранятся ее костюмы, фотографии и другие вещи.

Недавно Дмитрий Шепелев купил другую квартиру, где живет с сыном, своей избранницей Екатериной Тулуповой и ее дочерью.

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