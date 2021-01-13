Собянин отметил талант празднующей юбилей Апексимовой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил директора театра «Содружество актеров Таганки» и Театра на Таганке Ирину Апексимову с юбилеем.

Поздравительная телеграмма в адрес празднующей 55-летие Апексимовой опубликована на портале правительства Москвы. «Талантливая актриса, режиссер и организатор театрального дела, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши замечательные актерские работы украшают спектакли и фильмы, завоевавшие сердца миллионов зрителей», – отметил он.

Ирина Апексимова в мае 2012 года стала директором Театра Романа Виктюка, в 2015 году возглавила Театр на Таганке, а в декабре 2020 года была назначена директором театра «Содружество актеров Таганки».

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