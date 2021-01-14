Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

Актер Арми Хаммер в беседе с порталом TMZ ответил на обвинения в каннибализме.

Он назвал заявления о том, что он якобы просил женщин выпить их кровь, чушью. «Но в свете этих злобных и ложных онлайн-атак на меня я не могу оставить своих детей на четыре месяца, чтобы отправиться на съемки в Доминиканскую республику. Студия Lionsgate поддерживает меня в этом», — сказал он.

Арми Хаммер должен был сниматься в фильме «Брак по залету» с Дженнифер Лопес. Информированный источник в студии подтвердил, что на роль, которую ранее должен был сыграть Хаммер, планируется выбрать другого актера.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила», — говорится в переписке.

Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях, представлено не было.

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