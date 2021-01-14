Дрожжина подала в суд на дочь Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, против которой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах» из-за махинаций с недвижимостью актера Алексея Баталова, подала в Замоскворецкий районный суд иск к дочери Баталова Марии.

Она просит расторгнуть договора пожизненной ренты и говорит, что хочет вернуть семье Баталовых три объекта недвижимости. «Дрожжина хочет вернуть все имущество. Но сделать это не может, потому что оно арестовано», — цитирует «Московский комсомолец» адвоката Анатолия Кучерену. Кучерена уточнил, что вдова артиста Гитана Баталова не общается с Дрожжиной, известно, что ее подписи стоят на документах, поэтому вернуть недвижимость хотят в принудительном порядке.

Всего Дрожжина хочет вернуть три доли — в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, квартире бабушки Марии в 1-м Самотечном переулке.

По словам адвоката Баталовых Юлии Антоновой, юридически правильнее было бы не расторгать договор, а признать его недействительным, поскольку Мария не знала о действиях с недвижимостью. Если договор признать недействительным, виновная сторона обязана будет оплатить причиненные издержки.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.

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