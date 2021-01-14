Названа дата похорон Дениса Карасева

Прощание с актером театра и кино, режиссером Денисом Карасевым и похороны артиста состоятся 15 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Гражданская панихида начнется в 10.00 мск в ритуальном зале Первой градской больницы имени Пирогова, похороны пройдут на Ново-Люберецком кладбище.

Карасев умер 12 января в возрасте 57 лет от сердечной недостаточности. Он был актером театра имени Маяковского, а после — «Ленкома», сыграл более чем в 50 картинах, включая «Грозный», «Притяжение», «Адмирал» и др.

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