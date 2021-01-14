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Новости культуры

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Денис Карасев в сериале &laquo;Вызов-1&raquo; (2005) Денис Карасев в сериале &laquo;Вызов-1&raquo; (2005)
Елена Яковлева и Денис Карасев в фильме &laquo;Русская рулетка&raquo; (1990) Елена Яковлева и Денис Карасев в фильме &laquo;Русская рулетка&raquo; (1990)
Кадр из фильма &laquo;Шамара&raquo; (1994) Кадр из фильма &laquo;Шамара&raquo; (1994)
Денис Карасев на съемочной площадке фильма &laquo;Властимир&raquo;, 2007 год Денис Карасев на съемочной площадке фильма &laquo;Властимир&raquo;, 2007 год
Денис Карасев в картине &laquo;Мигранты&raquo; (1991) Денис Карасев в картине &laquo;Мигранты&raquo; (1991)
Денис Карасев в сериале &laquo;Две судьбы-2. Голубая кровь&raquo; (2005) Денис Карасев в сериале &laquo;Две судьбы-2. Голубая кровь&raquo; (2005)
Денис Карасев в сериале &laquo;Дальнобойщики&raquo; (2000-2001) Денис Карасев в сериале &laquo;Дальнобойщики&raquo; (2000-2001)
Кадр из фильма &laquo;Немой свидетель&raquo; (1994) Кадр из фильма &laquo;Немой свидетель&raquo; (1994)
Денис Карасев в фильме &laquo;Московская любовь&raquo; (1991) Денис Карасев в фильме &laquo;Московская любовь&raquo; (1991)
Денис Карасев в сериале &laquo;Зеленый фургон. Совсем другая история&raquo; (2019) Денис Карасев в сериале &laquo;Зеленый фургон. Совсем другая история&raquo; (2019)
Денис Карасев (1963 &mdash; 2021) Денис Карасев (1963 &mdash; 2021)

Названа дата похорон Дениса Карасева

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Прощание с актером театра и кино, режиссером Денисом Карасевым и похороны артиста состоятся 15 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Гражданская панихида начнется в 10.00 мск в ритуальном зале Первой градской больницы имени Пирогова, похороны пройдут на Ново-Люберецком кладбище.

Карасев умер 12 января в возрасте 57 лет от сердечной недостаточности. Он был актером театра имени Маяковского, а после — «Ленкома», сыграл более чем в 50 картинах, включая «Грозный», «Притяжение», «Адмирал» и др.

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