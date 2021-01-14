Маколей Калкин поддержал предложение вырезать Трампа из комедии «Один дома — 2»

Исполнивший главную роль в новогодних комедиях «Один дома» и «Один дома — 2» актер Маколей Калкин поддержал предложение вырезать нынешнего президента США Дональда Трампа из одной из сцен во второй части фильма.

Он прокомментировал запись одного из пользователей социальной сети Twitter, отредактировавшего эпизод, в котором герой Калкина встречается с Трампом. В новом ролике вместо Трампа Калкин говорит с пустотой, а реплик Трампа не слышно. «Браво!» — написал 40-летний артист. Он также согласился с призывом запустить петицию о замене Трампа в этой сцене на самого повзрослевшего Калкина.

Некоторые из пользователей социальной сети предложили заменить в этой сцене Трампа избранным президентом США Джо Байденом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фанаты фильма «Один дома — 2» убрали Трампа из комедии