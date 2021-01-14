Умер худрук «Ералаша» Грачевский

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Новости культуры

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Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год
Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года Борис Грачевский, октябрь 2020 года

Умер худрук «Ералаша» Грачевский

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Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена, передает ТАСС.

«Он умер», — сказала она.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил 14 января, что Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы.

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Он имеет Орден Почета, Орден Дружбы и не только.

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