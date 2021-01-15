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Новости культуры

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Народный артист СССР Василий Лановой во время праздничного концерта на Арбате в честь закрытия 97-го сезона Государственного академического театра имени Вахтангова, август 2018 года Народный артист СССР Василий Лановой во время праздничного концерта на Арбате в честь закрытия 97-го сезона Государственного академического театра имени Вахтангова, август 2018 года

Лановой и Купченко останутся в больнице до 18 января

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Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, останутся в больнице до 18 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Вахтангова Кирилла Крока.

Решение о выписке или продолжении лечения заболевших коронавирусом артистов в стационаре будет принято позже.

Ланового госпитализировали 2 января, медики решили наблюдать его в больнице из-за возраста. Купченко врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.

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