Скончался актер «Табакерки» Александр Воробьев

Актер Александр Воробьев скончался в возрасте 58 лет, сообщает в Facebook пресс-служба Московского театра Олега Табакова.

14 февраля ему должно было исполниться 59 лет. «Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с «Табакеркой»: в 1988 году он увидел спектакль «Полоумный Журден» и решил, что хочет служить только в этом театре, о чем и сказал Олегу Павловичу Табакову», — рассказывают коллеги. 1 января 1989 года Воробьева приняли в труппу.

Воробьев также играл в сериалах и фильмах «Дальнобойщики», «Хиромант», «Содержанки», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение» и др.