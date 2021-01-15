Стас Пьеха заступился за Киркорова и Шуфутинского перед МИД Литвы

В выступлениях артистов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, которым хотят запретить въезд в Литву, нет никакой пропаганды, кроме «роскошного стиля жизни». Об этом «Газете.Ru» рассказал певец Стас Пьеха, считающий Литву второй родиной.

В пятницу, 15 января, литовское министерство иностранных дел заявило, что рассматривает возможность запрещения въезда в страну Киркорову и Шуфутинскому, считая их выступления «мягкой российской политической пропаганды».

«Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу», — прокомментировал заявление литовского МИДа Стас Пьеха.

По его словам, до пандемии он часто ездил в Прибалтику с концертами и последнее время замечал улучшение ситуации с отношением к российским артиста.

«Мне всегда больно дается, когда артистов из России не пускают в Прибалтику или как-то недостаточно тепло их встречают. Мне казалось, что эта тема значительно улучшилась. Я каждый год или через год раньше ездил в Прибалтику с концертами. Как-то все лучше и лучше, сборы хорошие были последние разы. Сам очень тепло отношусь к Прибалтике. Ну Литва, понятно, это моя вторая родина», — заключил Пьеха.

Стас Пьеха связан с Литвой по линии отца — джазмена Пятраса Герулиса. Музыкант живет в Вильнюсе. По некоторым данным, после рождения он планировал назвать сына Наполеоном, но этого не дала сделать бабушка Стаса Эдита Пьеха.

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