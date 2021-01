Балагов снимет пилотную серию сериала по игре The Last of Us

Режиссер Кантемир Балагов («Дылда») снимет для телеканала HBO пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Балагов прокомментировал эту новость у себя в Instagram.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным», — говорится в сообщении.

Действие приключенческой драмы «Одни из нас» происходит в постапокалиптических США будущего спустя двадцать лет после глобальной пандемии.

Кантемир Балагов - российский режиссер, его полнометражный дебют, фильм «Теснота» в 2017 году был показан в конкурсной программе «Особый взгляд» юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где был отмечен призом FIPRESCI международной федерации кинопрессы.

Широкую известность получила картина Балагов «Дылда», мировая премьера которой состоялась в в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «Кроме того, «Дылда» была выдвинута от России на «Оскар».

