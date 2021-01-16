Путин поздравил Василия Ланового с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 87-летим народного артиста СССР Василия Ланового, подчеркнув, что актер сделал огромный вклад в искусство. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
«Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что многогранное творчество артиста, его деятельность в общественных и благотворительных проектах, а также вклад в сбережение патриотических традиций достойны самого глубокого уважения.
Глава государства также пожелал актеру крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Ранее сообщалось, что у Василия Ланового выявили коронавирусную инфекцию.
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