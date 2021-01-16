Путин поздравил Василия Ланового с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 87-летим народного артиста СССР Василия Ланового, подчеркнув, что актер сделал огромный вклад в искусство. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что многогранное творчество артиста, его деятельность в общественных и благотворительных проектах, а также вклад в сбережение патриотических традиций достойны самого глубокого уважения.

Глава государства также пожелал актеру крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Ранее сообщалось, что у Василия Ланового выявили коронавирусную инфекцию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госпитализированный с коронавирусом Лановой пошел на поправку

— Госпитализированный с коронавирусом Лановой остается в больнице

— Лановой и Купченко останутся в больнице до 18 января