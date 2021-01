Илья Найшуллер пожелал удачи Кантемиру Балагову в работе над пилотом The Last of Us

Режиссер Илья Найшуллер пожелал удачи своему коллеге Кантемиру Балагову, который был назначен режиссером пилотного выпуска сериала по мотивам игры The Last of Us.

В беседе с «Газетой.Ru» он высоко оценил работы Балагова в качестве режиссера («Дылда», «Теснота»), а также отметил, что не имел возможности лично познакомиться с коллегой.

«Он делает очень настоящее кино, и я считаю весьма закономерным то, что его взяли в данный проект. Думаю, там была очень большая гонка за режиссерское кресло, потому что сам проект — очень классный. Я желаю ему удачи и с нетерпением жду, что получится», — сказал Найшуллер.

По его словам, Балагов сможет «задать траекторию столь большому проекту», даже если срежессирует только пилотный выпуск сериала. Режиссер фильма «Хардкор» выразил уверенность в том, что «все будет круто».

«Потом все, кто будет снимать после него, будут идти по его стопам. Здорово, что фундамент закладывает он. Это большая задача, ответственная, но и творчески радужная», — заключил Найшуллер.

