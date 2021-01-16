В сети появился первый трейлер «Страны чудес Вилли» с Николасом Кейджем

Movieclips Trailers показал трейлер фильма «Страна чудес Вилли» с актером Николасом Кейджем. Ролик был размещен на YouTube-канале.

Режиссером триллера, выход которого запланирован на февраль 2021 года, стал Кевин Льюис.

По сюжету фильма главный герой в лице Кейджа работает уборщиком в детском развлекательном центре. Когда он остается там ночевать, механические аттракционы начинают оживать и пытаются уничтожить героя.

По данным на 21.00, трейлер набрал уже свыше 18,6 млн просмотров.

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