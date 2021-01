Осужденный за убийство продюсер Фил Спектор умер в Калифорнии

Американский музыкальный продюсер Фил Спектор, который был осужден за убийство актрисы Ланы Кларксонв 2003 году, скончался в Калифорнии. Об этом сообщает Reuters.

Продюсер умер на 82-м году жизни вечером в субботу, 16 января, в тюремной больнице штата.

Причиной смерти, по данным агентства, стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Фил Спектор оказал влияние на множество музыкантов. В том числе он работал с певицами Шер и Тиной Тернер, а также дуэтом The Righteous Brothers. Он работал над созданием оркестровых аранжировок для альбома «Let it Be» культовой британской группы The Beatles. Кроме того, известен разработкой техники звукозаписи и аранжировки музыки, получившей название «стена звука».