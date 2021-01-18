ФБР арестовало лидера группы Iced Earth Шаффера за участие в беспорядках в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований арестовало лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается на странице подразделения ФБР в Индианаполисе в Twitter.

Отмечается, что гитаристу предъявлено шесть обвинений, ему вменяется в том числе участие в насильственных действиях в здании Капитолия.

«Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших «спрей от медведей» в отношении полиции Капитолия», — указано в сообщении ведомства.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

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