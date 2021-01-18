Рэпера Dr. Dre выписали из больницы после попадания в реанимацию

Рэпера Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) выписали из больницы после попадания в реанимацию с аневризмой сосуда головного мозга, пишет TMZ со ссылкой на продюсера Focus.

Как рассказал Focus, рэпер уже работает в студии над новой музыкой. О том, что Dr. Dre чувствует себя хорошо, сообщил у себя в Twitter и рэпер Ice T.

Dr. Dre был госпитализирован в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе 4 января и неделю провел в реанимации. Состояние 55-летнего музыканта оценивалось как стабильное, однако врачи решили понаблюдать за ним на случай, если его самочувствие начнет резко ухудшаться.

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