Толстой считает возможным возвращение театров к заполняемости в 50%

Советник президента России по культуре Владимир Толстой в беседе с ТАСС одобрил возможность возвращения театров к заполняемости в 50%.

Он отметил, что театры и музеи в Москве могли бы работать в большей загрузкой. «Театр ничуть не опаснее самолета или торговых центров, где ограничения действуют в меньшей степени или не действуют совсем», — сказал он.

При этом Толстой подчеркнул, что здоровье сотрудников и посетителей должно оставаться приоритетом. «Но и музеи, и театры уже оснащены необходимыми устройствами для обработки воздуха, разметкой для социальной дистанции», — отметил он, добавив, что началась вакцинация, которая в будущем позволит вернуться к полным залам.

Ранее Минкульт продлил ограничения на работу подведомственных учреждений в Москве до 21 января из-за пандемии коронавируса. Максимальное число зрителей в подведомственных театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы не должно превышать 25% от вместимости зала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В 2020 году российские музеи лишились до 80% внебюджетных доходов

— Правительство не поддержало запрет на быструю перемотку титров

— В Петербурге допустимая заполняемость театров повышена до 50%