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Кадр из фильма &laquo;Джон Уик 3&raquo; Кадр из фильма &laquo;Джон Уик 3&raquo;

Звезда «Джона Уика» рассказал о начале съемок четвертой части

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Звезда боевиков «Джон Уик» Иэн МакШейн в беседе с Collider рассказал о начале съемок четвертой части франшизы.

Сыгравший противника героя Киану Ривза МакШейн заявил, что сценарий фильма уже создан, съемки начнутся в 2021 году. Он подчеркнул, что сомнений этот факт у него не вызывает.

Премьера третьей части фильма «Джон Уик 3» состоялась 16 мая 2019 года, до этого картины франшизы выходили в 2014 и 2017 годах.

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