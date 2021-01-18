«Надо спасать»: представитель Алибасова боится за его жизнь

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин боится за его жизнь, сообщает «Рен ТВ».

Горжанкин утверждает, что состояние здоровья Алибасова «плохое». «Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет», — уверен Горжанкин. Кроме того, по его словам, сын Алибасова якобы контролирует финансы отца, уволил Горжанкина после конфликта и не пустил в охраняемую квартиру съемочную группу одного из телеканалов.

Кроме того, рассказал Горжанкин, охранник квартиры якобы отобрал у Алибасова телефон.

Сын продюсера Бари Алибасов — младший пока не комментировал эти заявления.

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