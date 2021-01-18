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Новости культуры

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Переболевшую коронавирусом Лию Ахеджакову выписали из больницы

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Актрису Лию Ахеджакову выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителя театра «Современник».

О самочувствии переболевшей коронавирусом народной артистки России не сообщается.

О госпитализации 82-летней Лии Ахеджаковой стало известно 9 января. Состояние актрисы оценивалось как стабильное, она находилась в обычной палате.

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