Переболевшую коронавирусом Лию Ахеджакову выписали из больницы

Актрису Лию Ахеджакову выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителя театра «Современник».
О самочувствии переболевшей коронавирусом народной артистки России не сообщается.
О госпитализации 82-летней Лии Ахеджаковой стало известно 9 января. Состояние актрисы оценивалось как стабильное, она находилась в обычной палате.
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