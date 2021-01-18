Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров хочет выкупить проект у ТНТ

Автор проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу у телеканала ТНТ, сообщает InterMedia.

Комиссаров уверен, что после 2014 года, когда он перестал заниматься проектом, «Дом-2» не дал российскому шоу-бизнесу новых звезд. До 2014 года, напомнил он, из «Дома-2» «вышли» Ксения Собчак, Ксения Бородина, Виктория Боня, «Солнце» Николаева, Алена Водонаева. «Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь «Дом-2» им больше не нужен», — сказал продюсер.

Жанр реалити-шоу Комиссаров считает неисчерпаемым. «Во всем мире телеканалы и стриминги развивают это направление все активнее. То, что происходит сейчас в TikTok, Instagram и YouTube, — это и есть реалити», — не сомневается он.

В конце декабря 2020 года стало известно, что руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии шоу «Дом-2» из-за потери рентабельности программы.

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