Умер французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри

Французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри скончался от рака. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актер ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Он родился в Алжире, затем его семья эмигрировала во Францию.

Бакри написал десяток сценариев и сыграл в около 70 кино- и телепроектах. Его имя на протяжении многих лет ассоциировалось с французской актрисой Аньес Жауи. У них сложился творческий и романтический союз. Вместе с Жауи Бакри получил четыре премии «Сезар» за лучший сценарий, Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2004 года.