Бен Аффлек расстался с Аной де Армас

Актер Бен Аффлек и его коллега по цеху Ана де Армас расстались. Об этом пишет TMZ.
Закончить отношения решила Армас. По данным источника, пара рассталась на хорошей ноте, Аффлек не разбит и не печалится о расставании.
Пара повстречалась почти год. Впервые их заметили в марте 2020 года. Последний раз Аффлек был замечен в компании Армас в ноябре.
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