L'One, Кирилл Иванов и руководитель Universal поделятся музыкальным опытом онлайн

«Институт музыкальных инициатив» объявил о проведении конференции, в рамках которой представители российской музыкальной индустрии поделятся опытом онлайн.

Представители некоммерческой организации рассказали, что на конференции выступят как состоявшиеся представители мейнстрима, так и андеграундные музыканты. В частности, среди уже подтвержденных участников конференции — руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик, рэпер Леван Горозия, лидер группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов и другие.

В рамках конференции пройдут несколько потоков дискуссий, Q&A-сессий и паблик-токов, на которых эксперты обсудят развитие и перезапуск карьеры, популярность и сохранение творческой свободы, положение отечественного артиста за рубежом и на местном рынке, продвижение музыки в соцсетях и др.

«ИМИ.Конференция 2021» состоится 6 февраля с 11.00 до 19.00 мск во «ВКонтакте».