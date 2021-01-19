Собчак обнародовала последние аудиосообщения Юлии Началовой

Представитель покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Instagram анонс документальной драмы об артистке, которую покажут на Первом канале в рамках программы «Док-ток» с Ксенией Собчак 25, 26 и 27 января.

В частности, будут обнародованы последние аудиосообщения, которые Началова посылала семье. «Поднялась температура 39, я без памяти, меня на носилках. В реанимации хотели чистить-резать ногу», — рассказывала певица, добавляя, что хочет поскорее восстановиться.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти 38-летней артистки врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов.