Захарова отреагировала на планы Литвы включить Киркорова в «черный список»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Литвы внести в «черный список» российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.

По ее словам, «официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов» из-за якобы проводимой ими пророссийской пропаганды, однако жители Литвы ждут выступления этих исполнителей. «Абсурдность, а по сути откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан», — цитирует РИА «Новости» Захарову, также посетовавшую, что «репрессивное отношение» к артистам стало «визитной карточкой молодых европейских демократий».

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в «пропаганде внешней политики» России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».