Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах

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Новости культуры

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Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года
Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года
Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года

Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах

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Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в сторис в своем Instagram пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон супруга.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» – написала Белоцерковская.

Женщина также рассказала, что ей была нужна помощь с местом на кладбище, однако данный вопрос она решила самостоятельно.

Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. По его словам, он также предлагал вдове Грачевского прийти в студию, но та не согласилась.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года его госпитализировали в одну из московских больниц с положительным результатом теста на коронавирус.

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