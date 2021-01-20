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Новости культуры

HBO показал тизер второго специального эпизода «Эйфории»

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Телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max представили тизер второго специального эпизода сериала «Эйфория».

В ролике Джулс в исполнении трансгендерной актрисы Хантер Шафер рассказывает о своих отношениях с главной героиней Ру, которую сыграла певица и актриса Зендайя. По словам Джулс, Ру не просто смотрела на нее, а по-настоящему ее видела.

Первый специальный выпуск «Эйфории» вышел 6 декабря, в нем Ру рассказывает бывшему наркоману Али (Колман Доминго) о Джулс и себе.

Новый специальный эпизод выйдет на HBO Max 22 января, а на HBO — 24 января.

Премьера первого сезона сериала о подростках «Эйфория» состоялась в 2019 году.

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