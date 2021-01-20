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Новости культуры

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Кадр из трейлера фильма &laquo;Охотники за привидениями: Наследники&raquo; (2020) Кадр из трейлера фильма &laquo;Охотники за привидениями: Наследники&raquo; (2020)

Режиссер «Охотников за привидениями» расплакался над новой частью фильма

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Режиссер Джейсон Райтман в беседе с Empire признался, что его отец Айван Райтман заплакал над новым сиквелом «Охотников за привидениями».

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» снявший два первых фильма серии Айван Райтман посмотрел в декабре 2020 года. Ради этого 74-летний режиссер прервал связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию и пришел на студию Sony. «В финале он заплакал и сказал: «Я горжусь тем, что я твой отец», — сказал Райтман-младший, добавив, что это был один из лучших моментов в его жизни.

Премьера новой картины об охотниках за привидениями состоится в июне 2021 года. К съемкам в фильме вернутся звезды предыдущих частей — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.

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