Режиссер «Охотников за привидениями» расплакался над новой частью фильма

Режиссер Джейсон Райтман в беседе с Empire признался, что его отец Айван Райтман заплакал над новым сиквелом «Охотников за привидениями».

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» снявший два первых фильма серии Айван Райтман посмотрел в декабре 2020 года. Ради этого 74-летний режиссер прервал связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию и пришел на студию Sony. «В финале он заплакал и сказал: «Я горжусь тем, что я твой отец», — сказал Райтман-младший, добавив, что это был один из лучших моментов в его жизни.

Премьера новой картины об охотниках за привидениями состоится в июне 2021 года. К съемкам в фильме вернутся звезды предыдущих частей — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.