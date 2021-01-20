Трамп помиловал рэпера Лил Уэйна

Дональд Трамп в свой последний день в кресле президента США помиловал рэпера Лил Уэйна, передает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома.

«Мистер Картер не раз демонстрировал свою щедрость, поддерживая благотворительные организации, спонсировал медицинские исследования, пищевые банки», — говорится в заявлении.

Также в Белом доме процитировали атлета Дейона Сандерса, выступившего в защиту Лил Уэйна. Сандерс называет его «кормильцем семьи, другом, человеком веры, щедрым к обездоленным, пионером и меняющим мир».

Лил Уэйну (настоящее имя Дуэйн Майкл Картер-младший) грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении заряженного позолоченного пистолета, с которым он появился в аэропорту Майами в декабре 2019 года.