Режиссер Ренита Григорьева умерла на 90-м году жизни

Кинорежиссер и сценарист Ренита Григорьева умерла на 90-м году жизни, сообщает на своем сайте Союз кинематографистов.

О причинах смерти в организации не рассказывают. «Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», — рассказали в Союзе.

Ренита Григорьева большинство документальных фильмов и все игровые фильмы сняла совместно со своим мужем — Юрием Григорьевым. Она режиссер фильмов «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальных работ «Слово представляется студентам», «По следам фильма «Молодая Гвардия». Снималась в фильме «Живет такой парень».

Григорьева получила Государственную премии СССР за фильм «Праздники детства» по рассказам Василия Шукшина.