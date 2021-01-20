Одно из последних шоу с участием Грачевского выйдет на ТНТ

На ТНТ выйдет посвященное памяти худрука «Ералаша» Бориса Грачевскоо шоу «Двое на миллион», сообщает пресс-служба телеканала.

Эти съемки оказались одним из последних появлений создателя «Ералаша» на телевидении. В интеллектуально-развлекательном семейном шоу «Двое на миллион» Грачевский принимал участие вместе с актером Дмитрием Харатьяном. «Участвуя в шоу, Борис Грачевский в очередной раз продемонстрировал зрителям свою жизнерадостность и любовь к юмору, обмениваясь шутками со своим давним другом Дмитрием Харатьяном и ведущим Павлом Волей», — рассказали в пресс-службе.

«Двое на миллион» — развлекательное шоу для всей семьи, в ходе которого двое известных друзей отвечают на вопросы из разных областей, стараясь сохранить миллион рублей. Выигранные средства идут на благотворительность.

Шоу покажут 20 января в 22:00 по московскому времени.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни.