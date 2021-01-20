Догилева и Валя Карнавал открывают курортный сезон в новом трейлере «Отпуска»

Телеканал ТНТ предоставил Gazeta.ru новый трейлер сериала «Отпуск» — комедии о курортном сезоне на Черном море и двух семьях с разными менталитетами — северным и южным.

В «Отпуске» резидент Comedy Club Демис Карибидис и TikTok-звезда Валя Карнавал исполнят свои дебютные кинороли. Кроме них в сериале снялись Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещян и др. «Сериал узнаваемо и очень смешно расскажет о том, как выглядит русский народный отпуск со всеми его атрибутами — дискотеками у моря, посиделками в шашлычных, пляжными развлечениями, местными виноделами», — обещают авторы проекта.

Идея «народного» сериала принадлежит сценаристу и креативному продюсеру Дмитрию Невзорову («Полярный», «Остров»), продюсерами выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов («Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова»).

Премьера «Отпуска» состоится 1 февраля на ТНТ.