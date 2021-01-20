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Новости культуры

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Собчак посмеялась над «укравшей» чужой букет Волочковой

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Телеведущая Ксения Собчак посмеялась над празднующей день рождения балериной Анастасией Волочковой, которую уличили в «краже» фотографии букета.

Волочкова опубликовала в Instagram снимок с большим букетом, но об авторстве кадра заявила предпринимательница Ника Белоцерковская. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак рассказала, что раньше Волочкова якобы также оформляла доставку цветов на свое имя якобы от поклонников. «Взять фоточку букета и выдать за «подарок самых близких» это отлично. Помню, в начале нулевых, у Насти была такая «фишка»: сидит она, например, с Полонским на «Веранде» и просит водителя своего купить букет и отдать официанту со словами «это Анастасии от поклонника», — утверждает Собчак.

20 января 2021 года Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет. Претензии по поводу авторства фотографии с букетом она не комментирует.

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